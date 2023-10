Le Cause Toujours : Accompagnement au numérique 8 rue Gaston Rey Valence, 5 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez nous rencontrer pour poser vos questions.

Démarches en ligne, utilisation des équipements (ordinateur, smartphone, tablette, cloud…), création et gestion d’une boîte mail, gestion des mots de passe..

2023-10-05 15:00:00 fin : 2023-10-05 17:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet us to ask your questions.

Online procedures, using equipment (computer, smartphone, tablet, cloud…), creating and managing a mailbox, password management.

Ven a conocernos para plantearnos tus dudas.

Trámites en línea, uso de equipos (ordenador, smartphone, tableta, nube, etc.), creación y gestión de una cuenta de correo electrónico, gestión de contraseñas.

Treffen Sie sich mit uns, um Ihre Fragen zu stellen.

Online-Behördengänge, Nutzung von Geräten (Computer, Smartphone, Tablet, Cloud…), Einrichtung und Verwaltung eines E-Mail-Postfachs, Verwaltung von Passwörtern.

Mise à jour le 2023-10-10 par Valence Romans Tourisme