Le Cause Toujours : Ecoute, Orientation, Participation 8 rue Gaston Rey Valence, 5 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En parallèle de la permanence administrative, viens rencontrer l’équipe de D-BASE pour échanger sur tes envies et besoins et agir pour toi. Temps d’échange collectif ou d’écoute individuelle. b.com/dbasedrome.

2023-10-05 15:00:00 fin : 2023-10-05 17:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Alongside the administrative office, come and meet the D-BASE team to discuss your needs and desires, and take action on your behalf. Group discussions or individual listening sessions. b.com/dbasedrome

Junto a la oficina administrativa, venga a reunirse con el equipo de D-BASE para hablar de sus deseos y necesidades y actuar en su nombre. Discusiones en grupo o sesiones individuales de escucha. b.com/dbasedrome

Parallel zur administrativen Sprechstunde kannst du dich mit dem D-BASE-Team treffen, um dich über deine Wünsche und Bedürfnisse auszutauschen und für dich zu handeln. Zeit für kollektiven Austausch oder individuelles Zuhören. b.com/dbasedrome

