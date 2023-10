Le Cause Toujours : Soirée jeux 8 rue Gaston Rey Valence, 4 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez découvrir, seul.e ou à plusieurs, les jeux mis à disposition par le Cause et n’hésitez pas à ramener vos jeux favoris!.

2023-10-04 18:30:00 fin : 2023-10-04 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover, alone or with others, the games provided by Cause, and don’t hesitate to bring along your favourite games!

Venga a descubrir, solo o en compañía, los juegos que pone a su disposición la Causa, ¡y no dude en traer sus juegos favoritos!

Entdecken Sie allein oder mit anderen die Spiele, die das Cause zur Verfügung stellt, und zögern Sie nicht, Ihre Lieblingsspiele mitzubringen!

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme