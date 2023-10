Le Cause Toujours : Goûter conte 8 rue Gaston Rey Valence, 4 octobre 2023, Valence.

Valence

Des conteuses ouvrent le bal des histoires à l’heure du goûter et puis … chacun.e s’il/elle en a envie est invité.e à raconter à son tour, juste pour le plaisir !.

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Storytellers open the storytelling ball at snack time, and then? anyone who feels like it is invited to take their turn, just for the fun of it!

Los cuentacuentos abren la bola de cuentos a la hora de la merienda y luego… todo el mundo está invitado a tomar su turno, si le apetece, ¡sólo para divertirse!

Die Geschichtenerzählerinnen eröffnen den Geschichtenreigen bei den Snacks und dann? jeder, der Lust hat, kann selbst erzählen, nur so zum Spaß!

