Le Cause Toujours : Atelier Sophrologie relationnelle 8 rue Gaston Rey Valence, 3 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez vivre l’expérience par la pratique et l’échange en petit groupe. Pas de tenue particulière ni de matériel requis, être à l’aise et comme vous êtes !.

2023-10-03 14:30:00 fin : 2023-10-03 16:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy the experience through practice and exchange in a small group. No special clothes or equipment required, just feel at ease and as you are!

Ven a disfrutar de la experiencia de practicar y compartir en un grupo reducido. No necesitas ropa ni equipamiento especial, ¡simplemente siéntete a gusto y como eres!

Erleben Sie es durch Praxis und Austausch in einer kleinen Gruppe. Keine besondere Kleidung oder Ausrüstung erforderlich, fühlen Sie sich wohl und so, wie Sie sind!

Mise à jour le 2023-10-10 par Valence Romans Tourisme