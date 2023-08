Cet évènement est passé Le cause toujours : Exposition « Sous les lunes crétoises » 8, rue Gaston Rey Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Le cause toujours : Exposition « Sous les lunes crétoises » 8, rue Gaston Rey Valence, 22 août 2023, Valence. Valence,Drôme Peintures des paysages de Crète par Lauren Blanc..

2023-08-22 fin : 2023-09-30 . .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Landscape paintings of Crete by Lauren Blanc. Pinturas de paisajes de Creta por Lauren Blanc. Landschaftsgemälde von Kreta von Lauren Blanc.

