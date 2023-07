Le cause toujours : Soirée improvisation musicale 8, rue Gaston Rey Valence, 28 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’occasion pour des musicien.ne.s amateur.icse.s de venir improviser ensemble, peu importe votre niveau, l’idée est surtout de s’amuser à jouer ensemble ! L’équipe sera là pour vous guider. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres musicien.ne.s..

2023-07-28 20:00:00 fin : 2023-07-28 . .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s an opportunity for amateur musicians to come and improvise together, whatever your level – the idea is above all to have fun playing together! The team will be on hand to guide you. It’s also an opportunity to meet other musicians.

Es una oportunidad para que los músicos aficionados vengan a improvisar juntos, sea cual sea su nivel: ¡la idea principal es divertirse tocando juntos! El equipo estará a tu disposición para guiarte. También es una oportunidad para conocer a otros músicos.

Die Gelegenheit für Amateurmusiker/innen, gemeinsam zu improvisieren. Dabei spielt es keine Rolle, welches Niveau Sie haben, denn es geht vor allem darum, Spaß am gemeinsamen Musizieren zu haben! Das Team ist da, um Sie anzuleiten. Es ist auch eine gute Gelegenheit, andere Musiker zu treffen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Valence Romans Tourisme