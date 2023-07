Le cause toujours : Atelier débat 8, rue Gaston Rey Valence, 27 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez vous entraîner à argumenter, à convaincre, à présenter vos propos en pratiquant le débat structuré. Sujets sérieux ou décalés, c’est la forme qui prime. Et, bien sûr, le plaisir !.

2023-07-27 18:30:00 fin : 2023-07-27 20:00:00. .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and practice arguing, convincing, and presenting your ideas by practicing structured debate. Serious or offbeat topics, it’s the form that counts. And, of course, the fun!

Ven a practicar cómo argumentar, convencer y presentar tus ideas en un debate estructurado. Temas serios o poco convencionales, lo que cuenta es la forma. Y, por supuesto, ¡la diversión!

Üben Sie sich im Argumentieren, Überzeugen und Präsentieren Ihrer Aussagen, indem Sie die strukturierte Debatte üben. Ob ernste oder ausgefallene Themen, die Form ist entscheidend. Und natürlich der Spaß!

Mise à jour le 2023-07-01 par Valence Romans Tourisme