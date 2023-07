Le cause toujours : Introduction au magnétisme pour tous 8, rue Gaston Rey Valence, 26 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Avec juste ses deux p’tites mains et de la bienveillance, nous pouvons toutes et tous faire beaucoup de bien à nous-même et aux personnes autour de nous. Limité à 12 personnes dans l’ordre d’arrivée. Au plaisir !.

2023-07-26 18:30:00 fin : 2023-07-26 20:00:00. .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With just two little hands and a little kindness, we can all do a lot of good for ourselves and the people around us. Limited to 12 people on a first-come, first-served basis. Looking forward to seeing you!

Con sólo dos manitas y un poco de amabilidad, todos podemos hacer mucho bien por nosotros mismos y por la gente que nos rodea. Limitado a 12 personas por orden de llegada. ¡Te esperamos!

Mit nur zwei kleinen Händen und Wohlwollen können wir alle viel Gutes für uns selbst und die Menschen in unserer Umgebung tun. Begrenzt auf 12 Personen in der Reihenfolge des Eintreffens. Auf Wiedersehen!

Mise à jour le 2023-07-01 par Valence Romans Tourisme