Le cause toujours : #Le cercle des feutres disparus 8, rue Gaston Rey Valence, 20 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

#LeCercleDesFeutresDisparus : Vous êtes déjà initié.e.s, vous pratiquez un peu, beaucoup, passionnément ? On se retrouve entre faciltateur.rices graphiques (tous niveaux confondus) pour échanger des tips et s’entraîner ensemble!.

2023-07-20 18:30:00 fin : 2023-07-20 20:30:00. .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



#LeCercleDesFeutresDisparus : You’re already initiated, you practice a little, a lot, passionately? Let’s get together with other graphic facilitators (of all levels) to exchange tips and practice together!

#LeCercleDesFeutresDisparus: ¿Eres ya principiante, o practicas poco, mucho o apasionadamente? ¡Reunámonos con otros facilitadores gráficos (de todos los niveles) para intercambiar consejos y practicar juntos!

#LeCercleDesFeutresDisparus: Sie haben bereits eine Ausbildung absolviert, üben ein wenig, viel oder leidenschaftlich? Wir treffen uns mit Grafikdesignern aller Niveaus, um Tipps auszutauschen und gemeinsam zu üben!

