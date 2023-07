Le cause toujours : Que pensez des nouvelles formes de l’intelligence Artificielle ? 8, rue Gaston Rey Valence, 20 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Qu’est ce que l’INTELLIGENCE artificielle ? Entre les prouesses techniques de capacités qui dépasseraient celles de l’homme et les craintes que l’IA peut susciter, venez discuter et échanger autour des nouvelles formes de l’Intelligence Artificielle(IA)..

2023-07-20 18:30:00 fin : 2023-07-20 20:00:00. .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What is Artificial Intelligence? Between the technical prowess of capabilities that are said to surpass those of human beings, and the fears that AI can arouse, come and discuss the new forms of Artificial Intelligence (AI).

¿Qué es la Inteligencia Artificial? Entre las proezas técnicas de las que se dice que superan las capacidades humanas y los temores que puede suscitar la IA, venga a debatir e intercambiar puntos de vista sobre las nuevas formas de Inteligencia Artificial (IA).

Was ist Künstliche Intelligenz (KI)? Zwischen technischen Meisterleistungen, die die Fähigkeiten des Menschen übertreffen sollen, und den Ängsten, die die KI auslösen kann, diskutieren und tauschen Sie sich über die neuen Formen der Künstlichen Intelligenz(KI) aus.

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme