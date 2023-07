Le cause toujours : Apéro français 8, rue Gaston Rey Valence, 19 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Viens faire partie d’une intégration multiculturelle amicale où le français sera le lien… Apprends ou partage avec les autres dans une ambiance détendue autour d’un verre..

2023-07-19 18:30:00 fin : 2023-07-19 . .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and be part of a friendly multicultural integration where French will be the link? Learn or share with others in a relaxed atmosphere over a drink.

Venga a formar parte de una agradable integración multicultural en la que el francés será el nexo de unión? Aprenda o comparta con otros en un ambiente distendido tomando una copa.

Komm und werde Teil einer freundlichen multikulturellen Integration, bei der Französisch das Bindeglied ist Lerne oder tausche dich mit anderen in einer entspannten Atmosphäre bei einem Drink aus.

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme