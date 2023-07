Le cause toujours : Facilitation graphique 8, rue Gaston Rey Valence, 19 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Initiation Vous avez l’impression d’avoir une mémoire de poisson rouge ? De ne pas retenir ce que vous prenez en note (réunions, cours, leçons…) ? Venez vous initier à la facilitation graphique, une chouette méthode pour mieux mémoriser !.

2023-07-19 18:30:00 fin : 2023-07-19 20:30:00. .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Initiation Do you feel you have a goldfish memory? Can’t remember what you write down (meetings, courses, lessons…)? Come and learn about graphic facilitation, a great way to improve your memory!

Iniciación ¿Siente que tiene la memoria de un pez de colores? ¿O que no recuerdas lo que apuntas (reuniones, cursos, lecciones, etc.)? Ven y aprende sobre la facilitación gráfica, ¡una forma estupenda de mejorar tu memoria!

Einführung Haben Sie das Gefühl, ein Gedächtnis wie ein Goldfisch zu haben? Dass Sie sich nicht merken können, was Sie sich notieren (Besprechungen, Kurse, Lektionen…)? Dann machen Sie eine Einführung in die Graphic Facilitation, eine tolle Methode, um sich besser zu erinnern!

