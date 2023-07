Le cause toujours : Café mortel 8, rue Gaston Rey Valence, 19 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Cette causerie propose d’aborder librement et sans tabou nos expériences avec la mort. Ce n’est pas une thérapie de groupe mais un groupe de parole qui nous permet de porter un nouveau regard sur la mort..

2023-07-19 18:30:00 fin : 2023-07-19 20:00:00. .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This talk invites us to discuss our experiences with death freely and without taboos. This is not group therapy, but a discussion group that enables us to take a fresh look at death.

Esta charla es una oportunidad para hablar libremente y sin tabúes de nuestras experiencias con la muerte. No se trata de una terapia de grupo, sino de un grupo de debate que nos permite echar un nuevo vistazo a la muerte.

Dieses Gespräch bietet die Möglichkeit, frei und ohne Tabus über unsere Erfahrungen mit dem Tod zu sprechen. Es handelt sich nicht um eine Gruppentherapie, sondern um eine Gesprächsgruppe, die uns einen neuen Blick auf den Tod ermöglicht.

