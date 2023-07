Le cause toujours : Apéro signe 8, rue Gaston Rey Valence, 12 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Si tu « signes » un peu… beaucoup… passionnément… viens te perfectionner et discuter en LSF (Langue des Signes Française) en faisant des rencontres dans un moment convivial..

2023-07-12 18:30:00 fin : 2023-07-12 . .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



If you « sign » a little? a lot? passionately? come and improve your LSF (Langue des Signes Française) skills in a friendly atmosphere.

Si « signa » un poco, mucho, apasionadamente, venga a perfeccionar sus conocimientos y a charlar en LSF (Langue des Signes Française) en un ambiente agradable.

Wenn du ein bisschen, viel oder leidenschaftlich « zeichnest », dann komm und lerne LSF (Langue des Signes Française) kennen und diskutiere in einer geselligen Runde.

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme