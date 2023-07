Le cause toujours : Partir en vacances à vélo, pourquoi pas moi/nous ? 8, rue Gaston Rey Valence, 7 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’association les Re-Cyclettes vous propose de venir causer de vacances à vélo. Où partir ? Combien de jours, ou de semaines ? Que mettre dans les sacoches ? Comment adapter son vélo ?.

2023-07-07 18:30:00 fin : 2023-07-07 . .

8, rue Gaston Rey Café Culturel Associatif et Espace de Vie Sociale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Re-Cyclettes association invites you to come and talk about cycling vacations. Where to go? How many days or weeks? What to pack? How to adapt your bike?

La asociación Re-Cyclettes le invita a venir a pasar unas vacaciones en bicicleta. ¿Dónde ir? ¿Cuántos días o semanas? ¿Qué meter en las alforjas? ¿Cómo adaptar la bicicleta?

Der Verein Les Re-Cyclettes bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Urlaub mit dem Fahrrad zu verbringen. Wohin soll man fahren? Wie viele Tage oder Wochen? Was soll man in die Satteltaschen packen? Wie kann man sein Fahrrad anpassen?

