Le Cause toujours : les causeris : Apéro des paumé.es 8 rue Gaston Rey Valence, 18 avril 2023, Valence.

Valence,Drôme

Avec Bérangère et makesense.org. Tu as l’envie de changer de vie/job/relations/habitats/garde-robe… et tu te sens un peu seul.e dans ta paumitude ? Alors viens rencontrer d’autres paumé.es en toute simplicité autour d’un verre..

2023-04-18 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-18 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Bérangère and makesense.org. You want to change your life/job/relationship/housing/dress guard… and you feel a bit lonely in your homelessness? Then come and meet other lost people in all simplicity around a drink.

Con Bérangère y makesense.org. ¿Quieres cambiar de vida/trabajo/relación/vivienda/vestimenta… y te sientes un poco solo en tu vagabundeo? Entonces ven a tomar algo con otras personas perdidas.

Mit Bérangère und makesense.org. Du hast Lust, dein Leben/deinen Job/deine Beziehung/deine Wohnung/deine Kleidung zu ändern und fühlst dich in deinem Elend ein bisschen einsam? Dann komm vorbei und triff dich mit anderen Pennern bei einem Drink.

Mise à jour le 2023-04-15 par Valence Romans Tourisme