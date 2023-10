Murder Party 8 rue Galmot Monpazier, 31 octobre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Qui a tué le seigneur de Biron ? Les adultes sont conviés à une enquête mystérieuse : résoudre le meurtre du seigneur de Biron. Les esprits curieux peuvent s’inscrire pour participer à cette soirée de mystère, qui se tiendra uniquement les 31 octobre et 1er novembre..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

8 rue Galmot Bastideum

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Who killed the Lord of Biron? Adults are invited to take part in a mysterious investigation: solving the murder of the Lord of Biron. Inquiring minds can register to take part in this evening of mystery, to be held on October 31 and November 1 only.

¿Quién mató al Señor de Biron? Los adultos están invitados a participar en una misteriosa investigación para resolver el asesinato del Señor de Biron. Las mentes curiosas pueden inscribirse para participar en esta velada de misterio, que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre únicamente.

Wer hat den Seigneur de Biron ermordet? Erwachsene sind zu einer mysteriösen Untersuchung eingeladen: Sie sollen den Mord am Seigneur de Biron aufklären. Neugierige Geister können sich anmelden, um an diesem geheimnisvollen Abend teilzunehmen, der nur am 31. Oktober und 1. November stattfindet.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides