Les Bougies de la Sorcière 8 rue Galmot Monpazier, 28 octobre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Les Bougies de la Sorcière – Créez une bougie d’Halloween aux côtés de la sorcière ! Les 28 et 29 octobre, les petites mains créatives pourront se joindre à la sorcière pour fabriquer leur propre bougie d’Halloween !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

8 rue Galmot Bastideum

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Witch’s Candles – Create a Halloween candle with the witch! On October 28 and 29, creative little hands can join the witch in making their very own Halloween candle!

Las velas de la bruja – ¡Crea una vela de Halloween con la bruja! Los días 28 y 29 de octubre, las pequeñas manos creativas podrán unirse a la bruja para crear su propia vela de Halloween

Die Kerzen der Hexe – Gestalten Sie an der Seite der Hexe eine Halloween-Kerze! Am 28. und 29. Oktober können kleine kreative Hände gemeinsam mit der Hexe ihre eigene Halloween-Kerze herstellen!

