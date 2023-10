Chasse au trésor 8 rue Galmot Monpazier, 21 octobre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

A l’occasion d’Halloween le Bastideum de Monpazier organise une chasse au trésor du 21 octobre au 5 novembre. Aidez Aliénor l’apprentie sorcière à résoudre les énigmes du Bastideum ! Les plus jeunes devront aider Aliénor à résoudre les énigmes dissimulées dans les recoins du Bastideum. Une récompense les attendrons à la sortie..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 00:00:00. .

8 rue Galmot Bastideum

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate Halloween, the Bastideum de Monpazier is organizing a treasure hunt from October 21 to November 5. Help Eleanor the apprentice witch solve the Bastideum’s riddles! Youngsters will have to help Eleanor solve the riddles hidden in the nooks and crannies of the Bastideum. A reward awaits them at the exit.

Para celebrar Halloween, el Bastideum de Monpazier organiza una búsqueda del tesoro del 21 de octubre al 5 de noviembre. ¡Ayuda a Eleanor, la aprendiz de bruja, a resolver los enigmas del Bastideum! Los más pequeños tendrán que ayudar a Eleanor a resolver los enigmas escondidos en los recovecos del Bastideum. A la salida les esperará una recompensa.

Anlässlich von Halloween veranstaltet das Bastideum von Monpazier vom 21. Oktober bis zum 5. November eine Schatzsuche. Helfen Sie Aliénor, dem Hexenlehrling, die Rätsel des Bastideums zu lösen! Die Jüngsten müssen Aliénor helfen, die in den Winkeln des Bastideums versteckten Rätsel zu lösen. Am Ausgang wartet eine Belohnung auf sie.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides