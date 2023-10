Atelier de découverte et d’initiation au cyanotype avec Nicolas Nabonne 8, Rue Etienne Billières 31190 Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

14 et 15 octobre

Nouvellement installé dans le Pays Sud Toulousain, j'ouvre les portes de mon atelier afin de rencontrer le public local. Dans le cadre des journées des ateliers d'artistes en Occitanie, j'offre des ateliers de découverte et d'initiation au Cyanotype, une ancienne technique d'impression photographique. Bienvenue aux familles, amateurs d'art, curieux ou encore les acteurs du milieu culturel et artistique qui auront décidé de prendre part à cette balade artistique.

Atelier de découverte et d'initiation au cyanotype :

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome bleu dont l'image se révèle à la suite d'une exposition solaire et d'une immersion du support en papier dans l'eau. Selon l'imagination de chacun.e.,petit.e.s et grand.e.s pourront expérimenter cette ancienne technique d'impression de manière ludique et artisanale.

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

