Le mercredi au musée Estrine 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence, 20 septembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le mercredi au musée Estrine : un rendez-vous hebdomadaire pour les 6-12 ans tous les mercredi de 10h30 à 12h.

Au programme : histoire de l’art, visite au musée et ateliers..

2023-09-20 10:30:00 fin : 2023-09-20 12:00:00. .

8 Rue Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Wednesdays at the Musée Estrine: a weekly event for 6-12 year-olds every Wednesday from 10.30am to 12pm.

On the programme: art history, museum visits and workshops.

Los miércoles en el museo Estrine: una cita semanal para los niños de 6 a 12 años, todos los miércoles de 10.30 a 12 h.

En el programa: historia del arte, visitas a museos y talleres.

Mittwochs im Estrine-Museum: Ein wöchentlicher Treffpunkt für 6- bis 12-Jährige, jeden Mittwoch von 10:30 bis 12:00 Uhr.

Auf dem Programm stehen Kunstgeschichte, ein Besuch im Museum und Workshops.

