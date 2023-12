Tournoi de Volley de Noël à Parthenay 8 Rue Ernest Pérochon Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

8 Rue Ernest Pérochon Parthenay, 22 décembre 2023, Parthenay. Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:30:00

fin : 2023-12-22 Traditionnel tournoi de volley ball organisé par le VOLLEY-BALL Club Parthenay au complexe Leo-Lagrange-Belfontaine à 19h30 Ce complexe dispose de 6 terrains de Volley Ball dans 2 salles contiguës. Ce tournoi est ouvert à tous, licenciés, loisirs, non licenciés, équipes mixtes … La convivialité prime sur l’exploit sportif ! Vous pouvez faire des équipes mixtes ou non (amis, famille, ….. ), deux niveaux de jeux seront proposés (6 terrains de jeu). Vous pouvez vous pré-inscrire en faisant connaitre l’équipe que vous engagez. Inscription 20€ par équipe de 4 à 6 joueurs.

Possibilité de venir déguisé.

Des Lots à gagner !

Restauration & buvette sur place..

8 Rue Ernest Pérochon Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

8 Rue Ernest Pérochon Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine
Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

