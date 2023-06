Jardi’Sons 8, Rue du Valois, Betz (60) Jardi’Sons 8, Rue du Valois, Betz (60), 2 juillet 2023, . Jardi’Sons Dimanche 2 juillet, 12h00 8, Rue du Valois, Betz (60) gratuit – Musique vivante, concerts, musique acoustique. – Stand découverte d’instruments – Lutherie verte – Danse traditionnelle – Boeuf ouvert à tous – Jardin sonore source : événement Jardi’Sons publié sur AgendaTrad 8, Rue du Valois, Betz (60) 8, Rue du Valois, 60620 Betz, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43288 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T12:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

