Vendredi 2 décembre, 21h00

Gratuit

organisé par Ookpik-Union 8, Rue du Valois, Betz (60) 8, Rue du Valois, 60620 Betz, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38944 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Trad’Ook offre la possibilité à tous les amateurs de musique Irish, Bluegrass, Cajun, Acadienne, Jug Band Street, de se rencontrer pour jouer ensemble de façon simple et festive, dans un esprit de partage, d’échanges, d’entrain et de convivialité. Pas d’inscription requise, l’atelier ouvre ses portes à 21h, vous venez et repartez lorsque vous le souhaitez. Réservé aux instruments acoustiques, pas de place donc pour les guitares électriques, synthé, batteries… source : événement Trad’Ook publié sur AgendaTrad

