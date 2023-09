Exposition Les églises du pays photographiées 8 Rue du Stade Liginiac, 14 octobre 2023, Liginiac.

Liginiac,Corrèze

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, la Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec la bibliothèque municipale de Liginiac, vous invite à venir découvrir l’exposition « Les églises du pays photographiées » par Michel Madesclaire.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 17:00:00. .

8 Rue du Stade

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Journées Nationales de l’Architecture, the Pays d’Art et d’Histoire, in partnership with the Liginiac municipal library, invites you to discover the exhibition « Les églises du pays photographiées » (Local churches photographed) by Michel Madesclaire

En el marco de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, el Pays d’Art et d’Histoire, en colaboración con la biblioteca municipal de Liginiac, le invita a venir a descubrir la exposición « Iglesias locales fotografiadas » de Michel Madesclaire

Im Rahmen der Nationalen Architekturtage lädt Sie das Pays d’Art et d’Histoire in Zusammenarbeit mit der Gemeindebibliothek Liginiac ein, die Ausstellung « Les églises du pays photographiées » von Michel Madesclaire zu besuchen

