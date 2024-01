CONFÉRENCE : LES METIERS D’ANTAN 8 rue du Stade Hambach, vendredi 2 février 2024.

Hambach Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02 22:00:00

L’Association de Généalogie de Hambach, Pays de Sarreguemines, vous propose une conférence sur les « Métiers d’antan ».

Arlette Krèmer, vice-présidente de l’Association, vous ramènera quelques années, voir décennies, en arrière, pour vous faire découvrir les métiers d’antan.

Par le passé, de nombreux métiers, pratiquement disparus, à l’heure actuelle, ont fait vivre des familles entières. Les gens travaillaient souvent 12h par jour et six jours sur sept jusqu’aux accords de Matignon de 1936 qui règlementèrent le travail.

On pourra ainsi découvrir des métiers travaillant le bois et les matières premières, les métiers agricoles, les métiers du transport et des métiers qui s’exerçaient dans la rue.

Ainsi, le bouchonnier, le cordier, le tourbier, le haleur, le chiffonnier ou la lavandière et bien d’autres n’auront plus de secrets pour vous.

La conférence sera présentée sous forme de diaporama, afin de visualiser ces anciens métiers, très utiles autrefois.

Chaque homme ou femme qui exerçait ces métiers, oh, combien difficiles, représentait un maillon utile et nécessaire dans l’économie française. Sans eux, un rouage manquait.

Tous ces artisans et leurs métiers font partie de notre patrimoine. Ils nous ont amené le savoir d’aujourd’hui. Ils étaient les précurseurs. Le progrès a fait le reste.

Venez nombreux découvrir ces merveilleux métiers, souvent oubliés aujourd’hui.Tout public

0 EUR.

8 rue du Stade Gymnase

Hambach 57910 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-04 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES