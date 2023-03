Bal Folk Amberieu en Bugey 01 8, Rue du Savoir, Ambérieu-en-Bugey (01)

Bal Folk Amberieu en Bugey 01 8, Rue du Savoir, Ambérieu-en-Bugey (01), 25 mars 2023, . Bal Folk Amberieu en Bugey 01 Samedi 25 mars, 18h30 8, Rue du Savoir, Ambérieu-en-Bugey (01) Tarif solidaire 6 /8 / 10 euros BAL FOLK avec CHAPELOTTE 18H30 -19H30 : INITIATION AUX DANSES pour débutants ou familles19H30 – 20H30 PETITE RESTAURATION, BUVETTE20H30 BAL FOLK Initiation danses : 4 eurosENTREE BAL : Tarif solidaire 6/8 / 10 euros – gratuit moins de 15 ans Contact : 06 63 52 41 54 Organisé par ARTHEMUS source : événement Bal Folk Amberieu en Bugey 01 publié sur AgendaTrad 8, Rue du Savoir, Ambérieu-en-Bugey (01) 8, Rue du Savoir, 01500 Ambérieu-en-Bugey, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41497 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

