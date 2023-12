L’épicurieux Repas du Nouvel-an 8 Rue du Puy de l’Herene Bar, 1 janvier 2024, Bar.

Bar Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-01-01

Menue du Nouvel An – 60 € – Amuse bouche – Entrée : Ravioles de homard, crème de bisque et écume au safran – Plat : Suprême de pintade farcie au foie gras, purée truffée et sauce périgourdine – Trou corrézien – Cabécou chaud et bouquet de roquette – Dessert : Entremet chocolat et praliné façon rocher -.

Menue du Nouvel An – 60 € – Amuse bouche – Entrée : Ravioles de homard, crème de bisque et écume au safran – Plat : Suprême de pintade farcie au foie gras, purée truffée et sauce périgourdine – Trou corrézien – Cabécou chaud et bouquet de roquette – Dessert : Entremet chocolat et praliné façon rocher –

Menue du Nouvel An – 60 € – Amuse bouche – Entrée : Ravioles de homard, crème de bisque et écume au safran – Plat : Suprême de pintade farcie au foie gras, purée truffée et sauce périgourdine – Trou corrézien – Cabécou chaud et bouquet de roquette – Dessert : Entremet chocolat et praliné façon rocher –

.

8 Rue du Puy de l’Herene

Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze