Soirée performance à 2angles 8 rue du Pré-Neuf Saint-Georges-des-Groseillers, 18 novembre 2023, Saint-Georges-des-Groseillers.

Saint-Georges-des-Groseillers,Orne

PREMIER RAPPEL AU 8 RUE DU PRE-NEUF

Il s’agit du premier rendez-vous de la saison 2023-2024 et c’est aussi le premier dans les nouveaux locaux partagés de 2 angles.

Pour cet événement, une soirée hybride entre arts visuels et danse contemporaine vous est proposée.

Entre octobre et novembre 2023, le plasticien Ken Sortais et la Presque Compagnie vont vivre une résidence de création croisée, à 2angles.

Le final de cette résidence se déroulera sur un plateau de 600m2, dans l’ancien site industriel du Pré-Neuf.

Entrée à prix libre et sur réservation. Accès à la billetterie via le site internet.

Repas possible sur place uniquement sur réservation : 5€/pers.

8 rue du Pré-Neuf

Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie



FIRST REMINDER AT 8 RUE DU PRE-NEUF

This is the first appointment of the 2023-2024 season, and it’s also the first in the new 2 angles shared premises.

For this event, a hybrid evening of visual arts and contemporary dance is proposed.

Between October and November 2023, visual artist Ken Sortais and La Presque Compagnie will take part in a cross-creative residency at 2 angles.

The finale of this residency will take place on a 600m2 stage on the former Pré-Neuf industrial site.

Admission free and by reservation only. Access to ticketing via the website.

Meals available on site by reservation only: 5?/pers

PRIMER RECORDATORIO EN 8 RUE DU PRE-NEUF

Esta es la primera cita de la temporada 2023-2024 y también la primera en los nuevos locales compartidos en 2 angles.

El evento ofrecerá una velada híbrida de artes visuales y danza contemporánea.

Entre octubre y noviembre de 2023, el artista visual Ken Sortais y La Presque Compagnie realizarán una residencia de creación cruzada en 2 angles.

El final de la residencia tendrá lugar en un escenario de 600 m2 en el antiguo emplazamiento industrial de Pré-Neuf.

La entrada es gratuita y es imprescindible reservar. Acceso a la taquilla a través de la página web.

Comidas in situ previa reserva: 5 euros/persona

ERSTE ERINNERUNG IN DER RUE DU PRE-NEUF 8

Dies ist der erste Termin der Saison 2023-2024 und es ist auch der erste in den neuen, geteilten Räumlichkeiten von 2 angle.

Für diese Veranstaltung wird Ihnen ein hybrider Abend zwischen bildender Kunst und zeitgenössischem Tanz angeboten.

Zwischen Oktober und November 2023 werden der bildende Künstler Ken Sortais und die Presque Compagnie in 2angles ein Residenzprojekt durchführen, bei dem sie sich gegenseitig kreativ unterstützen.

Das Finale dieser Residenz wird auf einer 600m2 großen Bühne im ehemaligen Industriegelände Pré-Neuf stattfinden.

Der Eintritt ist frei und nur mit Reservierung möglich. Zugang zum Ticketverkauf über die Website.

Essen vor Ort nur mit Reservierung möglich: 5?/Pers

