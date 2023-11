Exposition : Glimmung – Ken SORTAIS à 2angles 8 rue du Pré-neuf Saint-Georges-des-Groseillers, 18 novembre 2023, Saint-Georges-des-Groseillers.

Saint-Georges-des-Groseillers,Orne

Exposition de l’artiste Ken SORTAIS à découvrir du 18 novembre 2023 au 15 février 2024 dans les nouveaux locaux de 2angles.

6 sculptures de taille plus ou moins semblable sont alignées dans l’espace d’exposition de 2angles. 6 entités à l’allure anthropomorphe dont on a bien du mal à définir l’origine. Peut-être parce que chacune d’elle est recouverte d’une bâche, dont la surface opaque et monochrome dissimule au regard l’anatomie de la forme qu’elle enveloppe. Néanmoins, les sculptures respirent, et c’est au détour d’un procédé d’aspiration que le voile sera partiellement levé. On devinera alors sous cette couche de plastique qui pourrait faire office de peau, les silhouettes indistinctes d’une variété d’objets que l’on aura cru reconnaître.

Glimmung est un terme emprunté à un livre de Philip.K.Dick, Le guérisseur de cathédrales (1969). Le Glimmung est une sorte de divinité. Grand adepte de la métamorphose, il modifie sa forme pour attirer ses proies, avant de les engloutir.

Exposition visible sur réservation..

Vendredi 2023-11-18 fin : 2024-02-15 . .

8 rue du Pré-neuf

Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie



Exhibition by artist Ken SORTAIS to be seen from November 18, 2023 to February 15, 2024 in the new 2angles premises.

6 sculptures of more or less similar size are lined up in the 2angles exhibition space. 6 anthropomorphic-looking entities whose origin is hard to define. Perhaps because each one is covered by a tarpaulin, whose opaque, monochrome surface conceals from view the anatomy of the form it envelops. Nonetheless, the sculptures breathe, and it’s through a process of suction that the veil will be partially lifted. Under this layer of plastic, which could serve as a skin, the indistinct silhouettes of a variety of objects are revealed.

Glimmung is a term borrowed from Philip K. Dick’s book The Cathedral Healer (1969). The Glimmung is a kind of deity. A great adept of metamorphosis, he modifies his form to attract his prey, before swallowing them up.

Exhibition open by prior arrangement.

Exposición del artista Ken SORTAIS del 18 de noviembre de 2023 al 15 de febrero de 2024 en los nuevos locales de 2angles.

6 esculturas de tamaño más o menos similar se alinean en el espacio expositivo de 2angles. 6 entidades de aspecto antropomórfico cuyo origen es difícil de definir. Tal vez porque cada una de ellas está cubierta por una lona, cuya superficie opaca y monocroma oculta a la vista la anatomía de la forma que envuelve. No obstante, las esculturas respiran, y el velo se levantará parcialmente mediante un proceso de succión. Bajo esta capa de plástico, que podría servir de piel, se distinguen las siluetas indistintas de diversos objetos que creíamos reconocer.

Glimmung es un término tomado de un libro de Philip K. Dick, The Cathedral Healer (1969). Glimmung es una especie de deidad. Gran creyente en la metamorfosis, cambia de forma para atraer a sus presas, antes de engullirlas.

Exposición abierta con cita previa.

Ausstellung des Künstlers Ken SORTAIS, die vom 18. November 2023 bis zum 15. Februar 2024 in den neuen Räumlichkeiten von 2angles zu sehen ist.

6 Skulpturen von mehr oder weniger ähnlicher Größe sind im Ausstellungsraum von 2angles aufgereiht. 6 anthropomorph aussehende Gebilde, deren Ursprung nur schwer zu definieren ist. Vielleicht liegt es daran, dass jede von ihnen mit einer Plane bedeckt ist, deren undurchsichtige und monochrome Oberfläche die Anatomie der Form, die sie umhüllt, vor dem Blick verbirgt. Dennoch atmen die Skulpturen, und durch einen Saugvorgang wird der Schleier teilweise gelüftet. Unter der Plastikschicht, die wie eine Haut wirken könnte, sind dann die undeutlichen Umrisse einer Vielzahl von Objekten zu erkennen, die wir zu erkennen glaubten.

Glimmung ist ein Begriff aus Philip.K.Dicks Buch Der Heiler der Kathedralen (1969). Der Glimmung ist eine Art Gottheit. Er verändert seine Gestalt, um seine Beute anzulocken und sie dann zu verschlingen.

Die Ausstellung kann nach vorheriger Anmeldung besucht werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par Flers agglo