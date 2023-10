Assemblée générale 2angles – partie 2 8 rue du Pré neuf Saint-Georges-des-Groseillers, 9 novembre 2023, Saint-Georges-des-Groseillers.

Saint-Georges-des-Groseillers,Orne

2angles a quitté le 11 rue Schnetz de Flers pour s’installer au 8 rue du Pré-Neuf à Saint-Georges-des-Groseillers. Ce nouveau lieu est partagé avec plusieurs associations dont le RAVE, MCE-M3S et L’Etape.

2angles va progressivement aménager de nouveaux espaces : des ateliers de création pour les artistes en résidence, la bibliothèque, un espace convivial…Une réhabilitation du bâtiment de l’ancienne usine Thermocoax est aussi programmée dans les mois à venir.

Jeudi 9 novembre sera l’occasion de se retrouver pour la deuxième partie de l’Assemblée Générale 2angles dans leurs nouveaux locaux. Il s’agit d’un rendez-vous ouvert au public.

Pour découvrir leur programmation complète danse contemporaine et arts visuels, rendez-vous sur leur site internet..

2023-11-09 19:00:00 fin : 2023-11-09 . .

8 rue du Pré neuf

Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie



2angles has moved from 11 rue Schnetz de Flers to 8 rue du Pré-Neuf in Saint-Georges-des-Groseillers. The new space is shared with several associations, including RAVE, MCE-M3S and L’Etape.

2angles will progressively fit out new spaces: creative workshops for artists in residence, the library, a convivial area… Renovation of the former Thermocoax factory building is also scheduled for the coming months.

Thursday November 9 will be the occasion for the second part of the 2angles Annual General Meeting in their new premises. This meeting is open to the public.

To discover their full contemporary dance and visual arts program, visit their website.

2angles se ha trasladado del 11 rue Schnetz, en Flers, al 8 rue du Pré-Neuf, en Saint-Georges-des-Groseillers. El nuevo espacio se comparte con varias asociaciones, entre ellas RAVE, MCE-M3S y L’Etape.

2angles irá acondicionando progresivamente nuevos espacios: talleres creativos para artistas en residencia, una biblioteca, un espacio de convivencia, etc. La renovación del edificio de la antigua fábrica Thermocoax también está prevista para los próximos meses.

El jueves 9 de noviembre, 2angles celebrará la segunda parte de su Asamblea General Anual en sus nuevos locales. Esta reunión está abierta al público.

Para más información sobre su programa completo de danza contemporánea y artes visuales, visite su sitio web.

2angles hat die 11 rue Schnetz de Flers verlassen und ist in die 8 rue du Pré-Neuf in Saint-Georges-des-Groseillers umgezogen. Dieser neue Ort wird mit mehreren Vereinen geteilt, darunter RAVE, MCE-M3S und L’Etape.

2angles wird nach und nach neue Räume einrichten: kreative Ateliers für die Künstler in Residenz, die Bibliothek, einen geselligen Bereich… In den kommenden Monaten ist auch eine Sanierung des Gebäudes der ehemaligen Thermocoax-Fabrik geplant.

Am Donnerstag, den 9. November, findet der zweite Teil der 2angles-Generalversammlung in den neuen Räumlichkeiten statt. Es handelt sich dabei um einen Termin, der der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Um ihr komplettes Programm für zeitgenössischen Tanz und visuelle Kunst zu entdecken, besuchen Sie ihre Website.

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité