NOEL EN HISTOIRES « LA MAISON DE CAMILLE » 8 Rue du Pré au Bois Vieillevigne, 4 décembre 2023, Vieillevigne.

Vieillevigne,Loire-Atlantique

Comme tous les ans, la bibliothèque participe aux animations proposées dans le centre bourg pour Noël par le Comité des Fêtes et l’ACDV. Elle vous propose, pendant une demi-heure, de raconter aux petits des histoires autour de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

8 Rue du Pré au Bois Centre Paul Claudel – Bibliothèque de Vieillevigne

Vieillevigne 44116 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As every year, the library is taking part in the Christmas events organized by the Comité des Fêtes and the ACDV in the town center. For half an hour, the library will be telling Christmas stories to the little ones.

Como todos los años, la biblioteca participa en los actos navideños organizados en el centro de la ciudad por el Comité des Fêtes y la ACDV. Durante media hora, la biblioteca contará cuentos de Navidad a los niños.

Wie jedes Jahr nimmt die Bibliothek an den Veranstaltungen teil, die das Comité des Fêtes und die ACDV zu Weihnachten im Ortszentrum anbieten. Sie bietet eine halbe Stunde lang Geschichten rund um Weihnachten für Kinder an.

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire