Festival Mosaïque_Arts de rue | Haïku(s) In Situ à Cramoisy 8 Rue du Pont Cramoisy, 23 septembre 2023, Cramoisy.

Cramoisy,Oise

Le long d’un circuit buco­lique, lais­sez les jongleurs faire, lais­sez-les penser, et suivez-les tout simple­ment dans une balade enchan­tée qui vous fera décou­vrir nos villages comme vous ne les avez jamais vus ! Gratuit.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 16:40:00. 0 .

8 Rue du Pont

Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France



Along a bucolic circuit, let the jugglers do, let them think, and simply follow them in an enchanted stroll that will make you discover our villages as you’ve never seen them before! Free

A lo largo de un recorrido bucólico, deje que los malabaristas hagan lo suyo, déjeles pensar y, simplemente, sígales en un paseo encantado por nuestros pueblos como nunca antes los había visto Gratis

Lassen Sie die Gaukler machen, lassen Sie sie denken und folgen Sie ihnen einfach auf einem zauberhaften Spaziergang, der Sie unsere Dörfer entdecken lässt, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben! Kostenlos

