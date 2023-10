Dave Gisler trio feat. Tony Malaby 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement, 23 novembre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cri du Port le 23 novembre avec Dave Gisler trio feat. Tony Malaby..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

8 Rue Du Pasteur Heuzé Le cri du port

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at Le Cri du Port on November 23 with Dave Gisler trio feat. Tony Malaby.

Únase a nosotros en Le Cri du Port el 23 de noviembre para disfrutar del trío Dave Gisler feat. Tony Malaby.

Treffen Sie sich am 23. November im Cri du Port mit Dave Gisler trio feat. Tony Malaby.

Mise à jour le 2023-10-10 par Ville de Marseille