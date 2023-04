Exposition « La maison lointaine » de Martine Aballéa 8 rue du Palais, 10 décembre 2023, Hauterives.

Martine Aballéa (née en 1950 à New York) est une artiste contemporaine qui occupe la scène artistique avec des photographies singulières, et des mises en scène imprévisibles, tout en créant une atmosphère contrôlée et réfléchie dans les moindres détails..

8 rue du Palais CS 10008

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Martine Aballéa (born in 1950 in New York) is a contemporary artist who occupies the art scene with singular photographs, and unpredictable stagings, while creating an atmosphere that is controlled and thoughtful in every detail.

Martine Aballéa (nacida en 1950 en Nueva York) es una artista contemporánea que ocupa la escena artística con fotografías singulares, y puestas en escena imprevisibles, al tiempo que crea una atmósfera controlada y reflexiva en cada detalle.

Martine Aballéa (*1950 in New York) ist eine zeitgenössische Künstlerin, die die Kunstszene mit einzigartigen Fotografien und unvorhersehbaren Inszenierungen besetzt, wobei sie eine kontrollierte und bis ins kleinste Detail durchdachte Atmosphäre schafft.

