Exposition : Sarah Winchester et Ferdinand Cheval Architectes de l’étrange 8 rue du Palais Hauterives, 11 novembre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Avec les œuvres de : Martine Aballéa, Chloé Dugit-Gros, Olivier Morvan,

Giovanni Battista Piranesi et Jérôme Poret. Alors qu’a priori, tout les sépare, cette exposition cherche à tisser des liens entre ces deux destins, ces deux constructions..

2023-11-11 09:30:00 fin : 2023-01-14 17:30:00. EUR.

8 rue du Palais CS 10008

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With works by : Martine Aballéa, Chloé Dugit-Gros, Olivier Morvan,

Giovanni Battista Piranesi and Jérôme Poret. While at first glance, everything separates them, this exhibition seeks to weave links between these two destinies, these two constructions.

Con obras de : Martine Aballéa, Chloé Dugit-Gros, Olivier Morvan,

Giovanni Battista Piranesi y Jérôme Poret. Aunque a primera vista todo los separa, esta exposición pretende tejer lazos entre estos dos destinos, estas dos construcciones.

Mit Werken von : Martine Aballéa, Chloé Dugit-Gros, Olivier Morvan,

Giovanni Battista Piranesi und Jérôme Poret. Obwohl auf den ersten Blick alles zwischen ihnen steht, versucht diese Ausstellung, Verbindungen zwischen diesen beiden Schicksalen, diesen beiden Konstruktionen zu knüpfen.

