Atelier Lego 8 rue du Palais Hauterives, 23 octobre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Profite de ta visite chez le facteur Cheval pour participer à un atelier.

Durant les vacances, viens construire un bout de Palais idéal…en LEGO !.

2023-10-23 10:30:00 fin : 2023-10-23 12:00:00. EUR.

8 rue du Palais Atelier du Palais idéal

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of your visit to Factor Cheval to take part in a workshop.

During the vacations, come and build a piece of the ideal Palais? in LEGO!

Aprovecha tu visita a Le facteur Cheval para participar en un taller.

Durante las vacaciones, ven a construir una pieza del Palacio ideal… ¡en LEGO!

Nutze deinen Besuch beim Postboten Cheval, um an einem Workshop teilzunehmen.

Baue in den Ferien ein Stück des Palais idéal?aus LEGO!

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche