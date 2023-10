HALLOWEEN À L’ABBAYE : CHASSE AUX TRESORS 8 rue du Palais de Justice Saint-Mihiel, 31 octobre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Depuis quelques jours, d’étranges phénomènes surviennent à l’ancienne abbaye de Saint-Mihiel : des portes claquent, des lumières s’éteignent, des vols se produisent… qui obligent les gardiens à être sur leurs gardes.

Enfants et parents, venez aider les gardiens à comprendre ces faits inexpliqués mais, méfiance, c’est Halloween… Les fantômes du passé vous aideront dans votre quête ou vous rendront la tâche plus dure que jamais !

– Public familial (à partir de 7 ans)

– Sur réservation au 03 29 89 15 11 avant le 30 octobre. Tout public

Mardi 2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 0 EUR.

8 rue du Palais de Justice Ancien tribunal

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Over the past few days, strange phenomena have been occurring at the ancient abbey of Saint-Mihiel: doors slamming, lights going out, thefts… forcing the guards to be on their guard.

Children and parents, come and help the guardians understand these unexplained events, but beware, it’s Halloween… The ghosts of the past will either help you in your quest or make your task harder than ever!

– Family audience (7 years and over)

– Reservations required on 03 29 89 15 11 before October 30

En los últimos días, en la antigua abadía de Saint-Mihiel han sucedido cosas extrañas: portazos, apagones de luz y robos que obligan a los guardias a estar alerta.

Niños y padres, venid a ayudar a los guardianes a comprender estos sucesos inexplicables, pero cuidado, es Halloween… ¡Los fantasmas del pasado te ayudarán en tu búsqueda o te harán la tarea más difícil que nunca!

– Público familiar (a partir de 7 años)

– Con reserva en el 03 29 89 15 11 antes del 30 de octubre

Seit einigen Tagen treten in der ehemaligen Abtei von Saint-Mihiel seltsame Phänomene auf: Türen knallen, Lichter gehen aus und es kommt zu Diebstählen, die die Wächter dazu zwingen, auf der Hut zu sein.

Kinder und Eltern können den Wächtern helfen, die unerklärlichen Vorfälle zu verstehen, aber Vorsicht: Es ist Halloween! Die Geister der Vergangenheit werden Ihnen bei Ihrer Suche helfen oder Ihnen die Aufgabe schwerer machen als je zuvor!

– Publikum für Familien (ab 7 Jahren)

– Mit Reservierung unter 03 29 89 15 11 vor dem 30. Oktober

Mise à jour le 2023-10-14 par OT COEUR DE LORRAINE