Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-16 . A l’occasion de la journée internationale du pull moche de Noël, l’hôtel restaurant le moulin d’Hauterive organise une élection et vous attend avec votre meilleur pull. Un ou une gagnante sera choisi par service et repartira avec un super cadeau en souvenir ! .

8 Rue du Moulin Le Moulin d’Hauterive

Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

