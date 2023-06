Fête de la fenaison 8 Rue du Maréchal Leclerc Senonches, 2 juillet 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Ce sera une première édition d’un bel événement avec 2 spectacles, des ateliers, et une brocante à prix libre. Viste du potager, exposants, jeux en bois, spectacles (gratuit) avec les Hurlu Barbus et Arnaud Delande. Restauration et buvette sur place..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

8 Rue du Maréchal Leclerc

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This will be the first edition of a great event with 2 shows, workshops and a free flea market. Vegetable garden trail, exhibitors, wooden games, shows (free) with the Hurlu Barbus and Arnaud Delande. Catering and refreshments on site.

Será la primera edición de un gran evento con 2 espectáculos, talleres y un mercadillo gratuito. Recorrido por la huerta, puestos, juegos de madera, espectáculos (gratuitos) con el Hurlu Barbus y Arnaud Delande. Catering y refrescos in situ.

Es handelt sich um die erste Ausgabe einer schönen Veranstaltung mit zwei Aufführungen, Workshops und einem Flohmarkt mit freien Preisen. Viste du potager, exposants, jeux en bois, spectacles (gratuit) avec les Hurlu Barbus et Arnaud Delande. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU PERCHE