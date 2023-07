Le lycée Victor Hugo à l’épreuve de la guerre 8 rue du Lycée Besançon, 12 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

De par sa longue histoire, le collège Victor Hugo a connu les époques douloureuses des différents conflits qui jalonnent l’histoire de France..

8 rue du Lycée

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Because of its long history, the Victor Hugo College has experienced the painful times of the various conflicts that have marked French history.

Por su larga historia, el Colegio Víctor Hugo ha vivido los momentos dolorosos de los diversos conflictos que han marcado la historia de Francia.

Aufgrund seiner langen Geschichte hat das Victor-Hugo-College die schmerzhaften Epochen der verschiedenen Konflikte in der Geschichte Frankreichs m…

