La grève des battages – conférence 8 rue du Limousin Lanouaille, 3 novembre 2023, Lanouaille.

Lanouaille,Dordogne

La grève des battages, été 1943, Nord-Dordogne. Conférence présentée par Jean-Michel Lahieyte, engagé dans différentes associations mémorielles de la résistance.

En partenariat avec le CATC du pays de Lanouaille, organisée par l’AFAV.

Exposition visible à la médiathèque à partir de 14h.

Gratuit..

2023-11-03

8 rue du Limousin Médiathèque

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The threshing strike, summer 1943, North Dordogne. Lecture presented by Jean-Michel Lahieyte, involved in various resistance memorial associations.

In partnership with the CATC du pays de Lanouaille, organized by AFAV.

Exhibition on view at the mediatheque from 2pm.

Free admission.

La huelga de la trilla, verano de 1943, Dordoña Norte. Conferencia de Jean-Michel Lahieyte, que participa en diversas asociaciones de conmemoración de la Resistencia.

En colaboración con el CATC del país de Lanouaille, organizado por la AFAV.

Exposición en la mediateca a partir de las 14:00 h.

Entrada gratuita.

Der Dreschstreik, Sommer 1943, Nord-Dordogne. Vortrag von Jean-Michel Lahieyte, der sich in verschiedenen Vereinigungen zur Erinnerung an den Widerstand engagiert.

In Partnerschaft mit dem CATC du pays de Lanouaille, organisiert von der AFAV.

Ausstellung in der Mediathek ab 14 Uhr zu sehen.

Kostenlos.

