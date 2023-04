Parenthèse Vigneronne : Initiation à la dégustation 8 rue du Lieutenant Mourier, 2 janvier 2023, Ammerschwihr.

Les reflets, les larmes ou les jambes, le nez, les arômes, les saveurs… Découvrez l’art et la manière de déguster les Grands Crus d’Alsace au Domaine Pierre Adam….

2023-01-02 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

8 rue du Lieutenant Mourier

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



The reflections, the tears or the legs, the nose, the aromas, the flavours… Discover the art and the way to taste the Alsace Grands Crus at the Domaine Pierre Adam..

¿Los reflejos, las lágrimas o las piernas, la nariz, los aromas, los sabores? Descubra el arte y la forma de degustar los Grands Crus de Alsacia en el Domaine Pierre Adam?

Reflexe, Tränen oder Beine, die Nase, Aromen, Geschmäcker… Entdecken Sie die Kunst und die Art und Weise, die Grands Crus des Elsass auf der Domaine Pierre Adam zu verkosten..

