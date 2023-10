Projection du film « et je choisis de vivre » 8 Rue du Général Emile Mairal Montluçon, 4 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Film documentaire sur le parcours initiatique d’Amande qui vient de perdre son fils. Pour se reconstruire, elle entreprend un parcours initiatique dans la Drôme avec son ami, le réalisateur Nans Thomassey. Elle va rencontrer d’autres mères endeuillées….

2023-11-04 14:30:00 fin : 2023-11-04 . .

8 Rue du Général Emile Mairal MJC

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Documentary film about Amande, who has just lost her son. To rebuild her life, she embarks on a journey of initiation in the Drôme region with her friend, filmmaker Nans Thomassey. She meets other bereaved mothers?

Un documental sobre el viaje de Amande, que acaba de perder a su hijo. Para rehacer su vida, emprende un viaje iniciático por la Drôme con su amigo, el cineasta Nans Thomassey. Conoce a otras madres en duelo

Dokumentarfilm über den Initiationsweg von Amande, die gerade ihren Sohn verloren hat. Um sich wieder aufzubauen, unternimmt sie mit ihrem Freund, dem Filmemacher Nans Thomassey, eine Initiationsreise in die Drôme. Sie trifft andere trauernde Mütter

