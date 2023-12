POT D’ACCUEIL DES VACANCIERS AU MÉNIL 8 Rue du Général de Gaulle Le Ménil, 4 décembre 2023, Le Ménil.

Le Ménil,Vosges

Bienvenue au Ménil ! Rendez-vous au pot d’accueil pour découvrir les activités et les visites à faire pendant les vacances. Verre de l’amitié. Tombola gratuite.. Tout public

Lundi 2024-02-12 18:30:00 fin : 2024-03-04 . 0 EUR.

8 Rue du Général de Gaulle « Salle Familiale »

Le Ménil 88160 Vosges Grand Est



Welcome to Menil! Meet at the welcome drink to discover the activities and visits to do during the vacations. Drink of friendship. Free raffle.

¡Bienvenido a Ménil! Acércate a la copa de bienvenida para descubrir las actividades y visitas a realizar durante las vacaciones. Bebida de la amistad. Sorteo gratuito.

Willkommen in Le Ménil! Treffen Sie sich zum Begrüßungsumtrunk, um zu erfahren, welche Aktivitäten und Besichtigungen Sie während der Ferien unternehmen können. Glas der Freundschaft. Kostenlose Tombola.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES