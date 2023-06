Ma retraite, j’en profite ! 8 Rue du Four Banal Senonches, 26 juin 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

C’est autour d’une création musicale baptisée « Une nouvelle saison » que seront abordés de manière ludique les sujets de la retraite. A l’issue de ce spectacle, vous pourrez rencontrer des acteurs locaux qui œuvrent pour le Bien Vieillir dans les domaines des loisirs et de la Santé.

8 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A musical creation entitled « Une nouvelle saison » (A new season) will provide a playful approach to the subject of retirement. At the end of the show, you will have the opportunity to meet local players working to promote healthy aging in the fields of leisure and health

Una creación musical titulada « Une nouvelle saison » (Una nueva temporada) permitirá abordar de forma lúdica el tema de la jubilación. Al final del espectáculo, podrá conocer a los actores locales que trabajan para promover el buen envejecimiento en los ámbitos del ocio y la salud

Im Rahmen einer musikalischen Kreation mit dem Titel « Une nouvelle saison » (Eine neue Saison) werden Themen rund um den Ruhestand auf spielerische Weise behandelt. Im Anschluss an die Aufführung haben Sie die Möglichkeit, lokale Akteure zu treffen, die sich in den Bereichen Freizeit und Gesundheit für ein gutes Altern einsetzen

Mise à jour le 2023-06-07 par OT DU PERCHE