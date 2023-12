SPECTACLE « LA BELLE VIE OU PAS » 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 Envie de joie, de rire et de bonheur, bref de vivre : « La belle vie ou pas » c’est fait pour vous !.

Ce spectacle de variétés avec l’association « Mêm’papeur » vous attend à l’Espace Culturel de Préfailles. Au programme : chansons

musiques

sketchs

Pensez à réserver votre place !

8 rue du Docteur Guépin Espace Culturel

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire

