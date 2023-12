CONCOURS DE BELOTE 8 rue du Docteur Guépin Préfailles, 17 février 2024, Préfailles.

Préfailles Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17

Un concours de belote pour un moment convivial et travailler sa mémoire.

Le club Amitié et Loisirs de Préfailles vous attend pour un concours de belote.

Voici 5 bonnes raisons de venir jouer à la belote à Préfailles :

à la belote, on s’amuse bien

à la belote, on rigole bien

à la belote, on entretient sa mémoire

à la belote, on se taquine : « qui aime bien, châtie bien »

à la belote, on tisse des liens sociaux

Envie de faire perpétuer ce jeu de carte traditionnel, rejoignez vite le club Amitié et Loisirs de Préfailles à l’Espace Culturel.

À la suite de cette activité, vous pouvez profiter d’une balade en bord de mer : soit le long du GR8 ou bien à la Pointe Saint-Gildas.

Et si le temps du repas est arrivé, alors direction dans l’un des restaurants de la commune : accueil chaleureux assuré ! Découvrez-les en cliquant ici.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles.

8 rue du Docteur Guépin Espace Culturel

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



