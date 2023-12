À LA JAMAÏQUE 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:45:00 Envie de soleil, d’exotisme, de cocktails et de rigolades ….?.

Les Tréteaux de Pornic vous embarquent dans leur nouveau spectacle « À la Jamaïque » ! La garantie d’un voyage : théâtral

comique

musical

chorégraphique Une opérette revisitée de Louis Verneuil et tirée de l’adaptation d’une nouvelle de Guy de Maupassant. À travers le chant, la danse et la comédie, vous allez vivre un cocktail d’aventures avec une grande dose d’émotions ! Alors pas besoin de prendre l’avion pour aller aussi loin …. direction Préfailles pour se dépayser, voyager et se relaxer avec « À la Jamaïque » ! (pays mis à l’honneur en 2023 par la commune). .

